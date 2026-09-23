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Құқық

Алматыда Instagram-ға жүктеген видеосында балағат сөздер айтқан ер адам қамауға алынды

Instagram, Алматы, видео, балағат сөздер, ер адам, сот үкімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 19:32 Сурет: Zakon.kz
Алматыда өзінің Instagram-дағы парақшасына жүктеген видеода балағат сөздер айтқан ер адам бес тәулікке қамауға алынды, деп хабарлайды Zakon.kz

Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі сотында

ҚР ӘҚБтК-нің 434-бабының 1-бөлігінде көзделген әкімшілік құқық бұзушылықты жасаған азамат Ж.-ға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қаралды. Сотта Instagram парақшасында азамат Ж.-ның бейәдеп сөздер айтқан бейнежазбасы жарияланғаны анықталды.

Соттың мәліметінше, осылайша, ол өз аудиториясына құрметсіздік танытқан.

Оны заң баптары бойынша 26 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салу не 20-дан 60 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тарту не бес тәуліктен 15 тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алу жазасы күтіп тұрды. Дегенмен сот азамат Ж-ны Қазақстан Республикасының "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" кодексінің 434-бабының 1-бөлігінде көзделген әкімшілік құқық бұзушылықты жасағаны үшін кінәлі деп танып, 5 тәулік мерзімге әкімшілік қамақ түріндегі әкімшілік жаза қолданды.

Сот қаулысы заңды күшіне енген жоқ.

Бұған дейін Қостанайда кәсіпкер қызметіне жүгінген әйел ақшасыз әрі жиһазсыз қала жаздағанын жазғанбыз.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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