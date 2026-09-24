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Құқық

Ұлытау облысында полиция заңсыз граффитиге қарсы жұмыстарды күшейтті

Полиция, Ұлытау облысы, граффити, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 18:08 Сурет: Ұлытау облысы ПД баспасөз қызметі
"Таза Қазақстан" республикалық бағдарламасын іске асыру аясында Ұлытау облысының полиция департаменті қоғамдық орындар мен ғимараттарды заңсыз граффитимен бүлдірудің алдын алу және жолын кесу бойынша профилактикалық жұмыстарды күшейтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Соңғы екі күнде облыс аумағында 12 профилактикалық іс-шара өткізіліп, заңсыз граффити салудың 50-ге жуық фактісі анықталды. Аталған жазбалар мен суреттер тиісті орындардан өшірілді.

Полиция қызметкерлері құқық бұзушылықтарды анықтаумен қатар, тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын да жүргізуде. Жыл басынан бері облыс аумағында 800-ге жуық профилактикалық іс-шара ұйымдастырылды.

Полиция азаматтарды қоғамдық мүлікке ұқыпты қарауға және абаттандыру талаптарын сақтауға шақырады.

Заңсыз граффити салудың алдын алу және қоғамдық орындардың тазалығын сақтау бағытындағы жұмыстар Ұлытау облысы полициясының тұрақты бақылауында.

Бұған дейін бүкіл еліміз бойынша ІІМ заңсыз граффити салуға қарсы жұмысты күшейтіп жатқанын жазғанбыз.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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Полиция, Қазақстан, ІІМ, граффити
17:09, Бүгін
Бүкіл еліміз бойынша ІІМ заңсыз граффити салуға қарсы жұмысты күшейтті
Ұлытау облысының Полиция департаменті &quot;Заң мен тәртіп&quot; қағидатын жүзеге асыру аясында есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымына қатысты құқықбұзушылықтарды анықтау және жолын кесу бойынша кешенді шараларды жүйелі түрде іске асырып келеді.
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