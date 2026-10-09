PlayStation, Wi-Fi, смартфондар: Павлодар облысында түрмеден тыйым салынған заттар табылды
Сурет: pxhere
Павлодарда прокурорлар өңірдегі қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде режим талаптарының сақталуы және тыйым салынған заттардың мекемеге жеткізілу арналарының анықталуы бойынша тексерулер жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылы 9 қазанда облыстық прокуратураның баспасөз қызметі аталған тексеріс нәтижелерін жариялады.
"Мекемелердің біріндегі үй-жайдан 15 смартфон, 6 Wi-Fi-роутер, сымсыз және сымды құлаққаптар, USB-кабельдер, флеш-карталар, Sony PlayStation ойын приставкасы және басқа да заттар анықталып, тәркіленді. Аталған заттарды сотталғандарға сақтауға және пайдалануға тыйым салынған. Осы факті бойынша облыс прокуратурасы Қылмыстық кодекстің 371-бабы (салғырттық) бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тіркеді", делінген хабарламада.
Қазіргі уақытта тыйым салынған заттардың режимдік объектіге қалай түскені, оларды ішке өткізу арналары және оған қатысы бар тұлғалар анықталуда.
ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес, сотқа дейінгі тергеп-тексеру мүддесі үшін өзге мәліметтер жария етуге жатпайды.
Бұған дейін кибершабуыл болған жағдайда елімізде интернет өшірілуі мүмкін екені хабарланған.
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