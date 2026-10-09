#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
453.93
508.72
5.35
Құқық

Желідегі видео: Алматыда пәтер есігі тұтқаларын тартып көріп жүрген ер адамның жеке басы анықталды

Есік, Алматы, пәтер, видео, ұры, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2026 22:46 Сурет: pixabay
Алматыда көпқабатты тұрғын үйдегі пәтерлердің есігін тартып көріп жүрген күдікті әрекеті бейнебақылау камерасына түсіп, әлеуметтік желіде тарады. Полиция аталған адамның ұсталғанын нақтылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қаласының криминалдық полиция қызметкерлері Алмалы аудандық полиция басқармасының мамандарымен бірлесіп жүргізген жедел-іздестіру шаралары барысында бұрын сотталған ер адамды ұстады. Ол бірнеше пәтер ұрлығына қатысы бар деген күдікке ілінді.

Тергеу деректеріне сәйкес, күдікті негізінен Алматы мен Астана қалаларында әрекет еткен.

"Құлыпталмаған есіктерді пайдаланып, бөтеннің үйіне кіріп, бағалы заттарын алып кеткен. Алматыда оның пәтер ұрлығының алты дерегіне қатысы бары дәлелденген. Бір жағдайда пәтердің кіреберісінен ішінде 20 мың теңге болған сөмке жоғалса, тағы бір оқиғада келтірілген шығын 40 мың теңгені құраған. Тергеу жалғасып жатыр. Оның өзге де құқық бұзушылықтарға қатысы бар-жоғы анықталуда". Алматы қалалық ПД баспасөз қызметі

Полиция тұрғындарды сақ болуға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Ұрып-соғу, Атырау, балалар үйі, спорт залы, видео
18:53, 27 қаңтар 2025
Желідегі видео: Атырауда балалар үйінде ер адам жасөспірімді ұрған
Алматы
12:46, 18 мамыр 2024
Алматыда лифтінің алдында бұрынғы әйелін аяусыз ұрып-соққан ер адам қамауға алынды
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
15:24, 17 наурыз 2026
Алматыда лифтіде қоғамдық тәртіпті бұзған ер адам қамауға алынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:42, 09 қазан 2026
"Снежные Барсы" одержали крупную победу над "Реактором" в МХЛ
Фото: НОК РК
23:08, 09 қазан 2026
Софья Самоделкина прокомментировала завоёванную медаль на Мемориале Дениса Тена
Фото: olympics.com
22:38, 09 қазан 2026
Трусова стала победительницей Мемориала Дениса Тена, Самоделкина - третья
Фото: ФК &quot;Сабах&quot;
22:25, 09 қазан 2026
"Сабах" Покатилова сыграл вничью в чемпионате Азербайджана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: