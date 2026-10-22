Жамбыл облысында жанар-жағармай құю станциясында лаң салған ер адам сотталды
Сотта 2026 жылдың тамыз айында түнгі уақытта ер адам Шу қаласындағы жанар-жағармай құю бекеттерінің бірінің жанындағы дүкенге келгені, оның масаң күйінде кассир болып жұмыс істейтін таныс әйелге дөрекі сөйлеп, сөреде тұрған сусын бөтелкесін сындырғаны анықталды. Осылайша, өзінің мінез-құлқымен қоғамдық тәртіпті және басқалардың тыныштығын бұзған.
Сотта ер адам кінәсін толығымен мойындап, бұл әрекеттерін қызғаныштан жасағанын түсіндірді.
Жәбірленуші ер адамның өзінің бетінен ұрғанын, бірақ бұл факт бойынша ешқандай шағымы жоқ екенін және оны кешіргенін айтты.
"Сот қаулысымен азамат А. ӘҚБтК 434-бабының 1-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, оған 10 тәулік мерзімге қамаққа алу тағайындалды. Сонымен қатар, оған айына екі рет профилактикалық әңгіме жүргізу үшін учаскелік полиция пунктіне келуге міндеттеме алып, 3 айға алкоголь, есірткі және психотроптық заттарды қолдануға тыйым салынды".Жамбыл облысының Шу аудандық соты
Қаулы заңды күшіне енді.
Бұған дейін Қарағанды облысының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты адамды өлгенше сабады деп айыпталған үш жастың ісін қарағанын жазғанбыз.