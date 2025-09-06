Тоқаевтың шақыртуымен елімізге 9-10 қыркүйекте Конго президенті Феликс Чисекеди келеді
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыртуымен ел астанасына 9-10 қыркүйекте Конго Демократиялық Республикасының президенті Феликс Чисекеди мемлекеттік сапармен келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен 9-10 қыркүйек күндері Қазақстанға Конго Демократиялық Республикасының президенті Феликс Чисекеди мемлекеттік сапармен келеді", делінген Ақорда баспасөз қызметінің 2025 жылғы 6 қыркүйектегі хабарламасында.
Сапар аясында жоғары деңгейдегі келіссөздер жүргізіліп, екіжақты ынтымақтастықты дамыту перспективасы талқыланады.
Бұған дейін Ақордада өткен мұнай-газ саласының қызметкерлерін кәсіби мерекесімен құттықтау жиынында президент Қасым-Жомарт Тоқаев қытайлық серіктестермен бірге мұнай-газ саласында көптеген жоба жүзеге асырылып жатқанын атап өткен болатын.
