#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
Саясат

Тоқаевтың шақыртуымен елімізге 9-10 қыркүйекте Конго президенті Феликс Чисекеди келеді

Астана, Тоқаев, Конго президенті, мемлекеттік сапар, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.09.2025 12:23 Сурет: pixabay
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыртуымен ел астанасына 9-10 қыркүйекте Конго Демократиялық Республикасының президенті Феликс Чисекеди мемлекеттік сапармен келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен 9-10 қыркүйек күндері Қазақстанға Конго Демократиялық Республикасының президенті Феликс Чисекеди мемлекеттік сапармен келеді", делінген Ақорда баспасөз қызметінің 2025 жылғы 6 қыркүйектегі хабарламасында.

Сапар аясында жоғары деңгейдегі келіссөздер жүргізіліп, екіжақты ынтымақтастықты дамыту перспективасы талқыланады.

Бұған дейін Ақордада өткен мұнай-газ саласының қызметкерлерін кәсіби мерекесімен құттықтау жиынында президент Қасым-Жомарт Тоқаев қытайлық серіктестермен бірге мұнай-газ саласында көптеген жоба жүзеге асырылып жатқанын атап өткен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Си Цзиньпинге алғыс айтты
Саясат
19:11, 04 қыркүйек 2025
Мемлекет басшысы Си Цзиньпинге алғыс айтты
Мемлекет басшысы Португалия президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады
Саясат
17:35, 04 қыркүйек 2025
Мемлекет басшысы Португалия президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады
Қазақстан жасанды интеллектке басымдық беруде: саланың өсуі және 2029 жылға дейінгі стратегия
Саясат
09:14, 04 қыркүйек 2025
Қазақстан жасанды интеллектке басымдық беруде: саланың өсуі және 2029 жылға дейінгі стратегия
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: