Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы: онлайн-трансляция
Фото: akorda.kz
Бүгін, 2025 жылғы 8 қыркүйекте, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына дәстүрлі жыл сайынғы Жолдауын жасап жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Іс-шараға Сенат пен Мәжіліс депутаттары, орталық мемлекеттік органдардың басшылары, Ұлттық құрылтай мүшелері, қоғам мен еңбек ұжымдарының өкілдері қатысуда.
Мемлекет басшысының сөзін тікелей эфирден көре аласыздар. Бұған қоса, Zakon.kz мәтіндік трансляция жүргізіп жатыр.
