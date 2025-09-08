#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.91
628.87
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.91
628.87
6.6
Саясат

Тоқаев сүт өндірушілер туралы: Өз нарығымызды бәсекелестерге беруге мәжбүрміз

Супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, молоко, молочные продукты, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 11:54 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 8 қыркүйекте Парламент палаталарының бірлескен отырысында Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке еуразиялық сауданы дамытуда әділ талаптарды табанды түрде қорғауды тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Мемлекет басшысы сүт өнімдерін өндіру саласындағы мәселелерге тоқталды.

"Біздің кәсіпкерлеріміз Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің кәсіпорындарымен салыстырғанда қажетті көлемде мемлекеттік қолдау алмайтыны белгілі болды. Сол себепті олар тиімсіз жағдайда қалып, бәсекелестерге өз нарығын беруге мәжбүр. Әсіресе, әңгіме сүт өндірушілер туралы болып отыр", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президенттің айтуынша, үкімет еуразиялық сауданы дамытуда әділ талаптарды дәлелді түрде қорғауға міндетті. Ал депутаттар отандық өндірушілердің құқығын заңнамалық бастамалар арқылы қорғауы қажет.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауында инфляцияның жоғары деңгейіне қатысты пікір білдірген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев: Қазіргі импортқа тәуелділік – ел үшін ұят жағдай
11:56, Бүгін
Тоқаев: Қазіргі импортқа тәуелділік – ел үшін ұят жағдай
Тоқаев инфляция туралы: Елімізде ерекше өткір сипат алды
11:51, Бүгін
Тоқаев инфляция туралы: Елімізде ерекше өткір сипат алды
Мемлекет басшысы: Екінші, тіпті үшінші АЭС құрылысының жоспарын қазірден бастауымыз қажет
11:49, Бүгін
Мемлекет басшысы: Екінші, тіпті үшінші АЭС құрылысының жоспарын қазірден бастауымыз қажет
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: