Тоқаев Парламенттің ауқымды реформасы туралы: Мұндайды қоғамнан жасырмау керек
2025 жылдың 8 қыркүйегінде Қазақстан халқына дәстүрлі Жолдауын арнаған мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Парламенттің ауқымды реформасы жөнінде толығырақ айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Бұған дейін президент Парламент реформасы туралы мәлімдеген болатын.
"Егер бәріміз бір палаталы Парламент құру қажеттігі жөнінде ортақ шешімге келсек, мұндай Парламентті, менің ойымша, тек партиялық тізім бойынша сайлау керек. Бұл дүниежүзінде кең тараған парламенттік дәстүрге сәйкес келеді", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Осылайша, мемлекет басшысының айтуынша, қазіргі Мәжіліс құрамы өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін заң шығару үдерісімен алаңсыз айналысу мүмкіндігіне ие болады.
"Ал Сенат жалпыұлттық референдум қорытындылары шығарылып, жаңа парламенттік сайлау өткенге дейін жұмысын жалғастыра береді. Өз кезегінде саяси партиялардың алдағы қызу бәсекеге мұқият дайындалуына уақыт болады. Әрине, қолданыстағы депутаттар нағыз мемлекетшіл ретінде бұл мәселеге жауапкершілікпен әрі түсіністікпен қарайды деп сенемін", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Нәтижесінде, президенттің сөзінше, "біздің барлық саяси реформаларымыз бірыңғай институционалдық жүйенің ажырамас бөлігіне айналады".
"Әрине, заңды сұрақ тууы мүмкін: президент неге Парламент реформасын алдын ала жариялады, ал саяси технологияларға сәйкес мұндай шаралар күтпеген жерден қабылдануы тиіс емес пе? Бірақ мен мұны бұрын да айтқанмын, тағы да қайталаймын: ел мен халық тағдыры туралы мәселе қозғалғанда ашық саясат ұстану керек. Мұндай ауқымды реформаны қоғамнан жасыруға болмайды. Осындай тарихи маңызы бар мәселелер бойынша халықпен ашық диалог жүргізу қажет деп сенемін. Сонда ғана ортақ күш-жігерімізбен Әділетті әрі Күшті Қазақстан құру жолында алға жылжимыз", – деп түйіндеді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Сөз соңында мемлекет басшысы баршаға амандық-саулық пен табыс тіледі.
"Баршаңызға амандық, табыс тілеймін. Қазақстанымыз мәңгі жасай берсін!". Мемлекет басшысы
