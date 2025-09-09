- Тоқаев Израильдың Дохада жасаған әскери акциясын айыптады
Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қатар астанасы Дохада Израиль билігі жасаған әскери акцияны айыптайды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2025 жылы 9 қыркүйекте хабарлады:
"Қандай мақсатты көздесе де, мұндай әрекетке жол беруге болмайды. Бұл Қатар мемлекетінің егемендік құқығын бұзады және халықаралық құқық қағидаттарына қайшы келеді".
9 қыркүйекте Қатар астанасы Дохада бірнеше дүркін жарылыс болды. Израиль армиясы ХАМАС тобының жоғарғы басшылығына "тікелей соққы" жүргізгендерін растады. ЦАХАЛ мәлімдемесінде операцияның мақсаты 2023 жылдың 7 қазандағы шабуылға жауапты, Израильге қарсы іс-қимылдарды әлі де басқарушы адамдар болғандығы айтылады. Қатар ІІМ-нің ресми өкілі Израильдың бұл шабуылын айыптайтынын, әрі оны "қорқақтыққа" балайтынын айтты.
