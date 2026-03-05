#Референдум-2026
Қоғам

Тоқаев Нахчыван әуежайына жасалған шабуылды қатаң айыптады

Тоқаев Нахчыван әуежайына жасалған шабуылды қатаң айыптады, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 20:32 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Иранның ұшқышсыз ұшу аппараттары Нахчыван қаласындағы әуежайды атқылауына байланысты ұстанымын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Президенттің баспасөз хатшысы Айбек Смадияр хабарлады.

Смадиярдың жазуынша, Мемлекет басшысы бауырлас, одақтас Әзербайжан еліне қарсы жасалған әрекетті қатаң айыптайды.

"Президент болған оқиғаның мән-жайы Иран тарапымен бірлесіп егжей-тегжейлі тергелетініне, сондай-ақ екі ел арасына сызат салған жағдай аймақтағы ахуалды ушықтырмау үшін дипломатиялық тәсілдер арқылы реттелетініне сенім білдірді", – делінген хабарламада.

2026 жылғы 5 наурызда Әзербайжанның Сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, Иран аумағынан ұшырылған дрондар Нахчыван Автономды Республикасының аумағына кірген. Бір дрон әуежай терминалының ғимаратына соғылса, екіншісі Шакарабад ауылындағы мектептің жанында қонған. Кейінгі деректерге сәйкес, оқиғадан төрт адам зардап шеккен.

Кейін Иран Сыртқы істер министрінің орынбасары Казем Гарибабади Әзербайжандағы оқиғаларға пікір білдіріп, Ислам Республикасының көршілес елдерге шабуыл жасамайтынын айтқан.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Трампқа жасалған қастандықты қатаң айыптады
09:00, 14 шілде 2024
Тоқаев Трампқа жасалған қастандықты қатаң айыптады
Тоқаев Словакия Премьер-министріне жасалған қастандықты айыптады
22:23, 15 мамыр 2024
Тоқаев Словакия Премьер-министріне жасалған қастандықты айыптады
Тоқаев Исламабадтағы лаңкестік актіні қатаң айыптады
20:29, 06 ақпан 2026
Тоқаев Исламабадтағы лаңкестік актіні қатаң айыптады
