Мемлекет басшысы: Әлеуметтік көмек шын мұқтаж азаматтарға ғана берілуі керек
16 қыркүйек 2025 жылы Зеренді ауданында төрт облыстың аграрийлерімен өткен жиында мемлекет басшысы атап өтті:
"Шынында да, мен көптеген проблемаларға әкеліп соғатын көші-қон тақырыбын көтердім. Мысалы, Астана: 400 мың тұрғын есепке алынбай қалған, ал әкімдік сол адамдармен жұмыс істеуге, оларды орналастыруға, қызмет көрсетуге мәжбүр. 400 мың адам дегеніміз не? Бұл – ешқандай статистикада көрсетілмеген тұтас бір қала. Бұл экономикалық тұрғыдан да теңгерімсіздік әкеледі. Жалпы, әлеуметтік көмектің 100-ден астам түрі бар. Иә, Қазақстан – әлеуметтік мемлекет. Біз ешқашан әлеуметтік қызметтерден бас тартпаймыз – бұл біздің Конституция бойынша міндетіміз."
Сонымен қатар, Қасым-Жомарт Тоқаев осы салада тәртіп орнату қажеттігін атап өтті.
"Мемлекеттен әлеуметтік көмекті шын мәнінде мұқтаж жандар алуы керек. Ал еңбек етуге мүмкіндігі бар адамдар жұмыс істеп, өздерін, отбасыларын, ата-аналарын қамтамасыз етуі қажет. Олар мұны істеуге тиіс, еңбек етуге міндетті. Менің Жолдауымның мәні – осында. Өйткені бұлай өмір сүруге болмайды. Белгілі бір кезеңде біз 50 пайыздан асып кеттік, ал Астана қаласында – 60 пайызға дейін қала бюджеті әлеуметтік қажеттіліктерге, яғни "әлеуметтік қажеттіліктерге" жұмсалды. Мұнда бәріне нақты әрі жүйелі түрде қарау керек және бұл істі оңтайландыру қажет", – деді президент.
Ол қазіргі кезде Үкімет осы саланы қайтадан жаңаша қарастыру бағытында жұмыс істегенін атап өтті.
"Әрине, бұл – ауыр сала. Бірақ мен, президент ретінде, жауапкершілікті өз мойныма алуым керек... Сондықтан ашық түрде айттым: "Мәселе бар, оны шешу қажет". Өйткені мына жерде күндіз-түні еңбек етіп жүрген адамдар отыр. Бірақ олар неге өздері сияқты адамдарды, тіпті 2-3 есе көп жұмыс істемейтіндерді асырауы керек?" – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Еске салайық, Қасым-Жомарт Тоқаев Ақмола облысына жұмыс сапарымен барған болатын. Президент алдымен өңірдегі астық жинау жұмыстарының барысымен танысты. Кейін Зеренді ауданында өткен жиында Ақмола облысына сапарының басты мақсатын атап өтіп, еліміздің барлық аграрийлеріне үн қатты. Сондай-ақ ол Қостанай облысына сапарын да жариялады.