#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Нью-Йоркке барады

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 21-23 қыркүйек күндері Нью-Йорк қаласына жұмыс сапарымен барады, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 09:50 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 21-23 қыркүйек күндері Нью-Йорк қаласына жұмыс сапарымен барады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 19 қыркүйекте Ақорда Telegram-арнасында мәлім етті:

Президент БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-ші сессиясына қатысып, бірқатар мемлекеттің және халықаралық ұйымдардың басшыларымен келіссөз жүргізеді.

Сапар аясында АҚШ-тың ірі бизнес өкілдерімен дөңгелек үстел ұйымдастырылады. Сондай-ақ әлемдік жетекші компаниялардың басшыларымен кездесу жоспарланып отыр.

Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылдың 8 қыркүйегінде Қазақстан халқына Жолдауында Нью-Йоркте сөз сөйлейтінін жариялаған болатын.

Айта кетейік, Қазақстан Президенті 2023 жылдың қыркүйегінде де жұмыс сапарымен Нью-Йоркке барған еді. Сол сапар барысында Қасым-Жомарт Тоқаев "Орталық Азия – АҚШ" саммитіне қатысып, БҰҰ Бас Ассамблеясының 78-сессиясындағы жалпы пікірталаста сөз сөйлеген. Сонымен қатар ол ірі халықаралық бизнес-компаниялардың өкілдерімен кездесіп, Венгрия, Иран, Финляндия, Эстония, Кения және Румыния президенттерімен екіжақты келіссөздер жүргізген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ҚҚС-тың жаңа мөлшерлемесі және негізсіз шығындардың алдын алу: Берік Уәли үкіметтің негізгі мақсаттарын айтты
12:16, 11 ақпан 2025
ҚҚС-тың жаңа мөлшерлемесі және негізсіз шығындардың алдын алу: Берік Уәли үкіметтің негізгі мақсаттарын айтты
Тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы: мәтіндік трансляция
10:53, 28 қаңтар 2025
Тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы: мәтіндік трансляция
Тоқаевтың ұлт газетіне кеңейтілген сұхбат берді
09:02, 03 қаңтар 2025
Тоқаевтың ұлт газетіне кеңейтілген сұхбат берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: