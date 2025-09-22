Нью-Йорк қаласына сапары барысында Қасым-Жомарт Тоқаев Дональд Трамппен сөйлесті
Нью-Йорк қаласына сапары барысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ президенті Дональд Трамппен сөйлесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әңгімелесу барысында Қазақстан мен Америка Құрама Штаттары арасындағы екіжақты ынтымақтастықтың перспективті бағыттарына ерекше назар аударылды, делінген Ақорда хабарламасында.
Дональд Трамп экономика және сауда салаларындағы ықпалдастықты кеңейтудің маңызды екенін атап өтті.
Сондай-ақ президенттер халықаралық ахуалға қатысты өзекті мәселелерді талқылады.
Айта кетсек, Тоқаевтың АҚШ-тағы БҰҰ Бас Ассамблеясының мерейтойлық сессиясында қашан сөз алатыны белгілі болды. Қасым-Жомарт Тоқаев ТМД елдері көшбасшылары арасында бірінші болып сөз сөйлейді. Барлығы 97 мемлекеттің басшылары сөз сөйлейді деп күтіледі.
