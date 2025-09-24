#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
545.01
642.84
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
545.01
642.84
6.52
Саясат

Кремль Зеленскийдің Путинмен Қазақстанда кездесу ұсынысына жауап берді

Президент Украины, Владимир Зеленский, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2025 15:14 Фото: president.gov.ua
Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков украин лидері Владимир Зеленскийдің Қазақстанда Владимир Путинмен кездесу туралы ұсынысына пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала хабарланғандай, Зеленский Қазақстанды Путинмен кездесу орны ретінде қарастыруда екен.

"Украиндар көп ұсыныстар айтып жатыр, көптеген елдерді атауда. Ал бастапқыда Қазақстанға емес, біз үшін мүлде қабылданбайтын елдерге бет бұрған еді", – деді Дмитрий Песков 2025 жылғы 24 қыркүйекте Радио РБК-ға берген сұхбатында.

Сонымен қатар, ол бұрын Ресей президенті мұндай келіссөздерді Мәскеуде ұйымдастыруды ұсынғанын еске салды.

"(Швейцария мен Австрия – ред.) фактіде біз үшін бейтарап елдер емес, бұл ескерілулері тиіс... Мұнда біз Путиннің сөзін негізге аламыз: "Баламдар, кездескіңіз келсе, Мәскеуге келіңдер. Біз сіздерге барлық кепілдіктерді қамтамасыз етеміз"", – деп қосымша айтты Дмитрий Песков.

2025 жылдың 23 қыркүйегінде БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-сессиясы аясында Қасым-Жомарт Тоқаев пен Украина президенті Владимир Зеленскийдің кездесуі өткендігі белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Аңызға айналған Шыңғыс Есенаманов Қазақстан құрамасындағы мансабын аяқтады
16:15, Бүгін
Аңызға айналған Шыңғыс Есенаманов Қазақстан құрамасындағы мансабын аяқтады
Мемлекет басшысы: Орта державалардың үні БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінде анық естілуге тиіс
00:05, 24 қыркүйек 2025
Мемлекет басшысы: Орта державалардың үні БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінде анық естілуге тиіс
Қазақстанда картоп бағасы күрт қымбаттай ма
12:23, 23 қыркүйек 2025
Қазақстанда картоп бағасы күрт қымбаттай ма
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: