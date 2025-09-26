#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
544.26
634.72
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
544.26
634.72
6.52
Саясат

Тоқаев жаңадан тағайындалған сыртқы істер министрін қабылдады

Президент қабылдауы, Ақорда, Ермек Көшербаев, Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 18:05 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 26 қыркүйекте жаңадан тағайындалған сыртқы істер министрі Ермек Көшербаевты қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кездесуде Президент Қасым-Жомарт Тоқаев теңгерімді сыртқы саясатты одан әрі нығайту, ұлттық мүддемізді халықаралық аренада белсенді ілгерілету, экономикалық дипломатия мен инвестициялық серіктестікті күшейту бағытында нақты тапсырма берді, делінген Ақорда баспасөз қызметінің хабарламасында.

Мемлекет басшысы көпжақты форматтағы ықпалдастықты жандандыруға, сондай-ақ шетелде Қазақстан азаматтарының құқығы мен мүддесін қорғау жұмыстарының тиімділігін арттыруға ерекше назар аударды.

Айта кетсек, Мемлекет басшысы Мұрат Нұртілеуді сыртқы істер министрі қызметінен босатып, оны өзінің көмекшісі етіп тағайындады. Ал Мұрат Нұртілеудің орнын Ермек Көшербаев басты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Динара Сәдуақасоваға "Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері" атағы берілді
18:40, Бүгін
Динара Сәдуақасоваға "Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері" атағы берілді
Тоқаев Алатау қаласына арнаулы мәртебе беру туралы Жарлыққа қол қойды
17:34, Бүгін
Тоқаев Алатау қаласына арнаулы мәртебе беру туралы Жарлыққа қол қойды
Трамп, НАТО және Түркия: мұнай бағасының күрт өсуінің Қазақстанға әсері қандай
16:56, Бүгін
Трамп, НАТО және Түркия: мұнай бағасының күрт өсуінің Қазақстанға әсері қандай
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: