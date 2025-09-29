#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Саясат

Ақордада Италия президентін қалай қарсы алды

Акордада Италия президентін қалай қарсы алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 12:14 Сурет: akorda.kz
2025 жылдың 29 қыркүйегінде Ақордада Астанаға ресми сапармен келген Италия Президенті Серджо Маттарелланы салтанатты қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Акорданың хабарлауынша, құрметті мейманды Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алды. Рәсім барысында мемлекет басшылары бір-біріне өз делегацияларының мүшелерін таныстырды.

Сурет: akorda.kz

Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт беріп, екі елдің мемлекеттік гимндері орындалды.

Тоқаев пен Маттарелла келіссөздер өткізеді.

Кездесуде тараптар сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық салалардағы екіжақты ынтымақтастықты нығайту перспективаларын талқылайды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
