Никол Пашинянды Ақордада қалай қарсы алды
2025 жылғы 21 қарашада Ақордада Қазақстанға ресми сапармен келген Армения Премьер-министрі Никол Пашинянды қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қабылдау рәсімінде екі елдің ұлттық гимндері орындалды. Тараптар бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды.
Пашинян ресми сапармен Астанаға кеше, 2025 жылғы 20 қарашада келді. Әуежайда оны Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов қарсы алды.
Сапар бағдарламасына екі ел делегациялары арасындағы келіссөздер кіреді, онда Қазақстан мен Армения арасындағы өзара тиімді ынтымақтастықты нығайту перспективалары талқыланады.
2025 жылғы 21 қарашада Армения Премьер-министрі Instagram-да қар басқан Астананың фонында видео жариялап, дәстүрлі жүрек белгісін көрсетті.
