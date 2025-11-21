#Халық заңгері
Саясат

Никол Пашинянды Ақордада қалай қарсы алды

2025 жылғы 21 қарашада Ақордада Қазақстанға ресми сапармен келген Армения Премьер-министрі Никол Пашинянды қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 11:48 Сурет: akorda.kz
2025 жылғы 21 қарашада Ақордада Қазақстанға ресми сапармен келген Армения Премьер-министрі Никол Пашинянды қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қабылдау рәсімінде екі елдің ұлттық гимндері орындалды. Тараптар бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды.

Сурет: akorda.kz

Пашинян ресми сапармен Астанаға кеше, 2025 жылғы 20 қарашада келді. Әуежайда оны Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов қарсы алды.

Сурет: akorda.kz

Сапар бағдарламасына екі ел делегациялары арасындағы келіссөздер кіреді, онда Қазақстан мен Армения арасындағы өзара тиімді ынтымақтастықты нығайту перспективалары талқыланады.

2025 жылғы 21 қарашада Армения Премьер-министрі Instagram-да қар басқан Астананың фонында видео жариялап, дәстүрлі жүрек белгісін көрсетті.

