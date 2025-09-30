#Қазақстан
Саясат

Токаев Италия президентін Астанадағы әуежайдан жеке өзі шығарып салды

30 қыркүйек 2025 жылы Астанада Италия президенті Серджо Маттарелланың ресми сапары аяқталды. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев оны елорда әуежайынан жеке өзі шығарып салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметі оқиға орнынан түсірілген суреттерді жариялады.

"Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Италия президенті Серджо Маттарелланы Астана әуежайынан шығарып салды", – делінген ресми жазбада.

Айта кетейік, 29 қыркүйекте Ақорда Италия президентінің Қазақстанға ресми келуіне арналған салтанатты қарсы алу рәсімінің кадрларын көрсеткен еді.

