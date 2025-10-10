Қасым-Жомарт Тоқаев ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысына қатысады
2025 жылдың 10 қазанында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстан астанасына келіп, Ұлттар сарайында өтетін ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысына қатысуда, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресми ақпаратты Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысын Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон ресми түрде қарсы алды, деп мәлімдеді Ақорда.
Айта кетейік, 9 қазан күні Қасым-Жомарт Тоқаев "Орталық Азия – Ресей" екінші саммитіне қатысқан болатын.
