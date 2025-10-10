#Қазақстан
Қасым-Жомарт Тоқаев ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысына қатысады

2025 жылдың 10 қазанында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстан астанасына келіп, Ұлттар сарайында өтетін ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысына қатысуда, деп хабарлайды Zakon.kz.
10.10.2025 11:32
2025 жылдың 10 қазанында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстан астанасына келіп, Ұлттар сарайында өтетін ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысына қатысуда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратты Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Мемлекет басшысын Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон ресми түрде қарсы алды, деп мәлімдеді Ақорда.

Айта кетейік, 9 қазан күні Қасым-Жомарт Тоқаев "Орталық Азия – Ресей" екінші саммитіне қатысқан болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысында сөз сөйледі
13:59, Бүгін
Тоқаев ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысында сөз сөйледі
Тоқаев ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің кеңейтілген құрамдағы отырысына қатысты
20:18, 08 қазан 2024
Тоқаев ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің кеңейтілген құрамдағы отырысына қатысты
Тоқаев ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің шағын құрамдағы отырысында сөз сөйледі
19:41, 08 қазан 2024
Тоқаев ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің шағын құрамдағы отырысында сөз сөйледі
