Саясат

Мемлекет басшысы Юрий Аравиннің дүниеден өтуіне байланысты көңіл білдірді

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 22:40 Сурет: zakon.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 20 қазанда көрнекті мәдениет қайраткері, "Отан" орденінің иегері Юрий Аравиннің дүниеден өтуіне байланысты оның отбасы мен жақындарына көңіл айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Мемлекет басшысы өнертанушының қазақ фольклорлық және классикалық музыкасын дәріптеуге қосқан айрықша үлесін атап өтті", делінген Ақорда хабарламасында.

Бұған дейін Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев Қазақстанға мемлекеттік сапармен келгені және Қасым-Жомарт Тоқаев мәртебелі мейманды Астана әуежайынан күтіп алғаны хабарланған.

