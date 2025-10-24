#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаевтың еңбек мәдениетін дамытудағы жолы

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 10:22 Фото: akorda.kz
Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қарин 2025 жылғы 24 қазанда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың еңбек культін ілгерілету және жұмысшы мамандықтарының мәртебесін көтеруге арналған шараларды қалай жүргізіп жатқанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өзінің Telegram-арнасында мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин, Қасым-Жомарт Тоқаевтың еңбек культін ілгерілету, жұмысшы мамандықтар мәртебесін арттыру саясатын жүйелі әрі жоспарлы түрде жүргізіп келе жатқанын атап өтті. 

  •  Президент 2025 жылды Жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады.
  •  Мемлекеттік наградалар жүйесіне жаңадан 9 құрметті атақ қосылды: ғалымдар мен өнертапқыштар, инженерлер, архитекторлар мен құрылысшылар, кеншілер мен шахтерлер, геологтар, өнеркәсіп, көлік, су және аграрлық сала жұмысшылары үшін.
  •  Елімізде 63 кәсіби мереке аталып өтіледі, Еңбек күніне ерекше маңыз берілген.
  •  Жыл сайын еліміздің дамуына адал еңбегімен жеке үлесін қосып жүрген азаматтарға мемлекеттік наградалар тапсырылады.
  •  Республика күні қарсаңында Президент түрлі салалардың 500-ден астам жұмысшысын, еңбек әулеттерінің 138 өкілін, 200-ден астам ғалымдар мен педагогтерді, медицина қызметкерлерін мемлекеттік наградалармен марапаттау туралы Жарлыққа қол қойды.
  •  Ең жоғары мемлекеттік награда – «Қазақстанның Еңбек ері» атағы көп жылдық еңбек өтілі бар әрі еңбек әулеттерінің өкілі саналатын механизатор М.Қаражұманов пен шахтер С.Чернобайға берілді.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күні қарсаңында еңбек әулеттерінің өкілдеріне Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларын беру туралы жарлыққа қол қойған болатын.

