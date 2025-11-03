Тоқаевтың алдағы Трампен кездесуіне қатысты сарапшылар не дейді
Америкалықтардың қазір Қазақстанда 630 компаниясы жұмыс істейді. Ел экономикасына олар 100 млрд доллардай инвестиция құйды, деп хабарлаған Astana.tv телеарнасы бірқатар сарапшылар пікірін де келтіреді.
"Бұл жиындағы негізгі көтерілетін мәселе – инвестиция мәселесі, сауда мәселесі, минералдық ресурстарды игеру мәселесі болады деп болжанып отыр. Жалпы бұл бекер емес. Орта Азия елдері, біріншіден, адами әлеуеті жоғары. Екіншіден, логистикалық деңгейі мол. Өйткені Орталық Азия Шығыс пен Батысты, Оңтүстік пен Солтүстікті дәнекер, байланысты нығайтады. Қазір АҚШ пен Қазақстан қарым-қатынасын түрлендіретін кезеңге қадам басқан. Дәлірек айтсақ, Орталық Азия Вашингтон үшін басым бағытқа айналды. Алдағы саммит соның дәлелі. Біздің ел стратегиялық маңызы бар минералдарға бай. Оның үстіне тау-кен өнеркәсібі - Еуразиядағы ең әлеуетті салалардың бірі", - дейді сарапшы Жандар Асан.
Соңғы жылдары экономика 16 процентке өсіп, ішкі жалпы өнім 291 млрд АҚШ долларына жетті. Америкалық компаниялар бұған қазірдің өзінде қызығушылық танытып отыр. Әсіресе, теміржол мен энергетика жобаларына ақша құюға дайын.
"Қазақстан үшін бұл жиын – инвестиция тартуға, «жасыл» экономика мен өңдеуші өнеркәсіпті дамытуға және көпвекторлы саясатты одан әрі нығайтуға мүмкіндік. Вашингтондағы саммит аймақ пен АҚШ арасындағы стратегиялық диалогты жаңа деңгейге көтеріп, өңірлік тұрақтылық пен экономикалық дамуға серпін беретін маңызды оқиға болмақ". Дінмұхаммед Ғали, Қолданбалы этносаяси зерттеулер институтындағы орталық директоры
Сарапшылар бұл басқосуда ірі келісім жасалуы әбден мүмкін деп топшылайды.
"Бізде барлық сала бойынша байланыс бар. Ең бастысы, инвестиция, технология бағыты бойынша оң нәтиже байқалады. Бұл біз үшін өте маңызды. Қазақстан АҚШ үшін Орталық Азияға есік бола алды. Қыркүйекте Президент Нью-Йоркке барған еді. Сол кезде де инвестор тарту мәселесі қозғалған" Саясаттанушы Аман Мамбетәлиев.
Аталған саммит алғаш рет өткелі тұрған жоқ. Бұл – екінші басқосу.
Айта кетсек, 2025 жылы 22 қыркүйекте Қасым-Жомарт Тоқаевтың Нью-Йорктегі жұмыс сапары АҚШ-тың ірі бизнес өкілдерінің қатысуымен өткен "дөңгелек үстел" отырысында жалғасты. Мемлекет басшысы Қазақстанның өңірдегі экономикасы ең қуатты ел ретінде Орталық Азияға Америка бизнесінің инвестициясын тарту және олардың кәсіп аясын кеңейту ісінде жетекші рөл атқаруға дайын екенін жеткізе отырып, бұл бағыттағы күш-жігерге С5+ және B5+ форматындағы тұрақты ынтымақтастық тың серпін бере алатынын айтқан болатын.