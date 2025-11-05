#Халық заңгері
Саясат

Мәжіліс туризмді мемлекеттік қолдау туралы түзетулерді алғашқы оқылымда мақұлдады

Мажилис Парламента РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 13:35 Фото: senate.parlam.kz
2025 жылдың 5 қарашасында Мәжіліс депутаттары Палатаның жалпы отырысында туризм саласын қолдау мәселелері жөніндегі заң жобасын алғашқы оқылымда мақұлдады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Құжаттың түсіндірме жазбасында атап өтілгендей, заң жобасы туризм саласына мемлекеттік қолдау көрсету тетіктерін жетілдіруді, сондай-ақ ішкі туризмді дамытуға бағытталған.

Заң жобасында "Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы" заңға бірқатар өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделіп отыр. Атап айтқанда, уәкілетті органның құзыреттерін нақтылау ұсынылған, ол:

  • туристік өнімге қойылатын талаптарды айқындау;
  • кірмелік туризм саласындағы туроператорлардың шығындарын субсидиялау мөлшерін белгілеу;
  • туристерге арналған орналастыру орындарын, визит-орталықтарды салу және қайта жаңарту кезінде кәсіпкерлік субъектілерінің шығындарының бір бөлігін өтеу мәселелерін реттеу құзыреттерін қамтиды.
"Сонымен қатар, заң жобасында жергілікті атқарушы органдарға туристерге арналған орналастыру орындарының, санаторий-курорттық ұйымдардың, визит-орталықтардың, тау-шаңғы курорттарына арналған жабдық пен техниканың, жол бойындағы сервис нысандарының мақсатты және меншік иесі ауыспай пайдаланылуын бақылау жөніндегі жаңа өкілеттік енгізіледі", – делінген құжатта.

Айта кетейік, бұған дейін, 2025 жылғы 21 қазанда, Қазақстан мен Әзербайжан біртұтас туристік кеңістік құратыны туралы хабарланған болатын.

Қазақстанда ипотекалық несиелер бойынша жаңа әдістеме әзірлеу жоспарлануда
14:53, Бүгін
Қазақстанда ипотекалық несиелер бойынша жаңа әдістеме әзірлеу жоспарлануда
Мәжіліс заңсыз алынған активтерді мемлекетке қайтару туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады
17:52, 07 маусым 2023
Мәжіліс заңсыз алынған активтерді мемлекетке қайтару туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады
Мәжіліс Салық кодексінің жобасын бірінші оқылымда мақұлдады
15:14, 09 сәуір 2025
Мәжіліс Салық кодексінің жобасын бірінші оқылымда мақұлдады
