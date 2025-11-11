50 млрд долларға 170 бірлескен жоба – Тоқаев Қазақстан мен Ресейдің өнеркәсіп саласындағы кооперациясы туралы
"Мәскеуге сапар алдында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың мақаласы "Российская газета" басылымында жарық көрді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мақалада мемлекет басшысы Қазақстан мен Ресей арасындағы сыртқы сауда және инвестициялық ынтымақтастықтың негізгі көрсеткіштеріне тоқталды. Ол атап өткендей, Ресей Федерациясы Қазақстанның ең ірі сыртқы сауда серіктестерінің үштігіне кіреді, ал Қазақстан өз кезегінде Ресейдің негізгі сауда серіктестерінің бестігіне енеді.
"Біздің тауар айналымымыз тұрақты өсіп, 30 миллиард доллар шегіне жақындап келеді. Инвестициялық ынтымақтастық белсенді дамуда. Ресей инвесторлары еліміздің экономикасына салымдар жасауда жетекші орын алады, бұл Қазақстанның жоғары инвестициялық тартымдылығын, берік іскерлік байланыстар мен екі мемлекет арасындағы сенімді көрсетеді. Қазақстан мен Ресей арасындағы өнеркәсіптік кооперацияның негізін 50 миллиард доллардан асатын жалпы инвестициясы бар 170-тен астам бірлескен жоба құрайды. "Сибур", "Газпром", "Лукойл", "ЕвроХим" сияқты ірі ресейлік компаниялардың қатысуымен елімізде полиэтилен, бутадиен, минералдық тыңайтқыштар және басқа да жоғары технологиялық өнімдерді өндіретін зауыттар салынып жатыр. "Татнефть" компаниясымен автошина өндірісі, ал "КАМАЗ"-бен жүк көліктеріне арналған бөлшектер шығарылуда", – деп жазды Тоқаев.
Мемлекет басшысының айтуынша, Қазақстанда ресейлік капиталмен 20 мыңнан астам компания сәтті жұмыс істейді.
"Бұл тек сандар ғана емес, өзара тиімді серіктестіктің нақты нәтижесі, нәтижесінде жаңа өндірістер ашылады, ондаған мың жұмыс орындары құрылады, озық технологиялар енгізіледі, өңірлер мен адамдар арасындағы байланыстар нығаяды", – деп жалғастырды Тоқаев.
Мемлекет басшысы атап өткендей, энергетика саласы екі ел ынтымақтастығында ерекше орын алады.
"Бірлескен күш-жігерімізбен Ресейдің энергетикалық ресурстарын Қытай мен Орталық Азия елдеріне үздіксіз транзиттеу қамтамасыз етілуде. Үлкен энергетикалық нысандардың құрылысы мен жаңғыртылуын жүргізіп жатырмыз. Мұнда, сөзсіз, маңызды жоба – Росатом басқарған халықаралық консорциум қатысумен Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясын салу. АЭС құрылысы елімізге уран өндіруден бастап электр энергиясын өндіруге дейінгі толық ядролық отын циклін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жоба технологияларды трансферлеу, мамандарды оқыту, жаңа жұмыс орындарын құру, сондай-ақ машина және аспап жасау сияқты байланысты салаларды дамыту үшін жаңа перспективаларды ашады", – деп атап өтті мемлекет басшысы.
Қасым-Жомарт Тоқаевтың мақаласының толық мәтінімен мұнда танысуға болады.
