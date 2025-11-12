#Халық заңгері
Саясат

Мемлекет басшысы "Белгісіз жауынгер бейіті" ескерткіш мемориалына гүл шоғын қойды

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ресей Федерациясына мемлекеттік сапарының екінші күні Александр бағындағы &quot;Белгісіз жауынгер бейіті&quot; мемориалына гүл шоғын қою рәсімінен басталды., сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 14:07 Сурет: akorda.kz
ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ресей Федерациясына мемлекеттік сапарының екінші күні Александр бағындағы "Белгісіз жауынгер бейіті" мемориалына гүл шоғын қою рәсімінен басталды.

Ақорданың баспасөз қызметі берген ақпаратқа сай, рәсім барысында Мемлекет басшысы ескерткішке тағзым етіп, бір минут үнсіздік жарияланды.

Сурет: akorda.kz

Осыдан кейін оркестр Қазақстан Республикасының мемлекеттік Әнұранын орындады.

Сурет: akorda.kz

Салтанатты шара Құрмет қарауылының ресми делегация алдынан сап түзеп өтуімен жалғасты.
Қазақстан халқы Ұлы Жеңіске зор үлес қосқан. Майданға 1 миллион 200 мыңнан астам қазақстандық аттанып, олардың тең жартысы ерлікпен қаза тапты.

Сурет: akorda.kz

500-ден астам қазақстандық Кеңес Одағының Батыры атағына ие болған.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
