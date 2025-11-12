#Халық заңгері
Саясат

Мемлекет басшысы Валентина Матвиенкомен кездесті

Валентина Матвиенкомен кездесу барысында Президент бұл сапарын Қазақстан-Ресей сан қырлы ықпалдастығының айтулы кезеңі ретінде қарастыратынын айтты., сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 14:47 Сурет: akorda.kz
Валентина Матвиенкомен кездесу барысында Президент бұл сапарын Қазақстан-Ресей сан қырлы ықпалдастығының айтулы кезеңі ретінде қарастыратынын айтты.

Бұл туралы 2025 жылдың 12 қарашасында Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

"Бұл сапар елдеріміз арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастық қатынастарды жаңа деңгейге көтеру тұрғысынан тарихи маңызға ие", – деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путинмен кездесуі жайында айтып, екі елдің ресми делегация өкілдерінің қатысуымен өтетін келіссөздердің күн тәртібіне назар аударды.

"Кеше Владимир Владимировичпен екі сағатқа жуық жүзбе-жүз отырып әңгімелесіп, көптеген мәселені, өзара ынтымақтастықты және халықаралық ахуалды талқыладық", – деді Қазақстан Президенті.

Валентина Матвиенко кездесу үшін Мемлекет басшысына ризашылығын білдіріп, Қазақстан Президентінің мемлекеттік сапарына Ресейдің ерекше мән беріп отырғанын жеткізді.

"Сіздің сапарыңызға өте үлкен дайындық жүргізілгенін білемін. Мазмұнды бағдарлама мен мемлекетаралық құжаттар пакеті әзірленді. Бүгін бұл құжаттарға мемлекеттер басшылары қол қояды. Аса құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, Сіздің "Российская газета" басылымына жарияланған мақалаңызды мұқият оқып шықтым. Шынымды айтсам, Ресей-Қазақстан қарым-қатынасына қатысты тұстарына алып-қосарым жоқ. Екі ел арасындағы ынтымақтастықтың тарихы, бүгіні және болашағы жайында өте терең толғам жасағансыз", – деді Ресей Федералды Жиналысы Федерация Кеңесінің Төрағасы.

Қасым-Жомарт Тоқаев пен Валентина Матвиенко сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықтың, сондай-ақ парламентаралық диалогтың өзекті мәселелерін талқылады.

Жоғары деңгейде қол жеткізілген барлық келісімге заңнама тұрғысынан сапалы қолдау көрсетудің және Қазақстан мен Ресей парламенттерінің күш-жігерін үйлестірудің маңызын атап өтті.

Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев пен Валентина Матвиенко екі елдің мемлекетаралық және парламентаралық қарым-қатынасына арналған фотокөрмені тамашалады

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қасым-Жомарт Тоқаев Валентина Матвиенкомен кездесті
13:01, 12 желтоқсан 2024
Қасым-Жомарт Тоқаев Валентина Матвиенкомен кездесті
Мәулен Әшімбаев Мәскеуде Валентина Матвиенкомен кездесті
00:08, 13 сәуір 2023
Мәулен Әшімбаев Мәскеуде Валентина Матвиенкомен кездесті
Мемлекет басшысы "Швейцария – Қазақстан" парламенттік достық тобының мүшелерімен кездесті
11:57, 13 қазан 2025
Мемлекет басшысы "Швейцария – Қазақстан" парламенттік достық тобының мүшелерімен кездесті
