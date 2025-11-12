Президент: Атом саласындағы кадр әлеуетін күшейту Қазақстан үшін аса маңызды сипатқа ие
"Қазақстан "Росатом" бастаған халықаралық консорциумның қатысуымен бірінші атом электр стансасының құрылысына кірісті". Бұл туралы Мәскеуден Оралдағы XXI Қазақстан – Ресей өңіраралық форумның пленарлық сессиясына бейнебайланыс арқылы шыққан Мемлекет басшысы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Технологиялық әрі ғылыми тұрғыдан күрделі бұл жобаны табысты жүзеге асыру жоғары санатты кәсіби мамандарға тікелей байланысты. АЭС құрылысына алты мыңға жуық жұмысшы және үш мыңнан астам орта буын маманы жұмылдырылады. Сонымен қатар бейінді мамандарға сұраныс жоғары болатыны сөзсіз. Сондықтан атом саласындағы кадр әлеуетін күшейту Қазақстан үшін аса маңызды сипатқа ие", - деді бұл ретте Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президент Қазақстан бұл мәселені шешуде ресейлік жоғары оқу орындарымен ынтымақтастыққа ерекше мән беретінін де нақтылай кетті.
"Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанынан "МИФИ" Ұлттық ядролық зерттеу университеті филиалының ашылуы – соның айқын дәлелі", - дейді президент.
Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев жұмысшы мамандық иелері екі елдің экономикалық өрлеуіне орасан зор үлес қосатынына назар аударған болатын.
