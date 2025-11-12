#Халық заңгері
Саясат

Мәскеуде гала-концертте қазақстандық әртістер ел мәдениетін танытты

Гала-концерт, Мәскеу, Қасым-Жомарт Тоқаев, Владимир Путин, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 23:15 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен РФ президенті Владимир Путин Қазақстан өнерпаздарының гала-концертіне барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, Қазақстанның Ресейдегі мәдениет күндері аясында ұйымдастырылған мерекелік кеш Үлкен театрда өтті.

Сурет: Ақорда

Гала-концерт, Мәскеу, Қасым-Жомарт Тоқаев, Владимир Путин, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 23:15

Сурет: Ақорда

Сахнада қазақтың музыкалық және хореографиялық өнерін насихаттап жүрген танымал әртістер мен шығармашылық ұжымдар өнер көрсетті.

Сурет: Ақорда

Бұл концерт Қазақстанның бай мәдени мұрасын танытып, екі елдің рухани диалогын нығайтуға ықпал етті.

Гала-концерт, Мәскеу, Қасым-Жомарт Тоқаев, Владимир Путин, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 23:15

Сурет: Ақорда

Іс-шарадан соң мемлекеттер басшылары концертте өнер көрсеткен Роза Рымбаева, Мария Мудряк, Ренат Ғайсин, Әлішер Кәрімов, Александр Беляков және Зарина Алтынбаева секілді сахна шеберлерімен әңгімелесіп, алғыс айтты.

