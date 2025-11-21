#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Саясат

Қазақстан мен Армения қандай құжаттарға қол қойды

2025 жылғы 21 қарашада Қазақстан президенті мен Армения премьер-министрінің қатысуымен ресми делегация мүшелері үкіметаралық және ведомствоаралық құжаттарға алмасу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 14:18 Сурет: akorda.kz
2025 жылғы 21 қарашада Қазақстан президенті мен Армения премьер-министрінің қатысуымен ресми делегация мүшелері үкіметаралық және ведомствоаралық құжаттарға алмасу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Акорда баспасөз қызметі құжаттар тізімін жариялады.

1. Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Армения Республикасы Үкіметі арасындағы құпия мәліметтерді беру, қолдану, қорғау және сақтау туралы келісім;

2. Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Армения Республикасы Үкіметі арасындағы Қазақстан Республикасының Армения Республикасындағы және Армения Республикасының Қазақстан Республикасындағы дипломатиялық өкілдіктерінің ғимаратын салуға арналған жер телімдерін бөлу туралы келісім;

3. Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Армения Республикасы Үкіметі арасындағы 2026-2030 жылдарға арналған сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі жол картасы;

4. Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі мен Армения Республикасы Аумақтық басқару және инфрақұрылым министрлігі арасындағы ынтымақтастық туралы меморандум;

5. Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрландыру министрлігі мен Армения Республикасы Жоғары технологиялық өнеркәсіп министрлігі арасындағы ынтымақтастық туралы меморандум;

6. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мен Армения Республикасы Экономика министрлігі арасында ауыл шаруашылығы өнімдерінің сауда-саттығы жөніндегі ынтымақтастық бойынша өзара түсіністік туралы меморандум;

7. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі мен Армения Республикасы Сырты істер министрлігі арасындағы 2026-2027 жылдарға арналған іс-қимыл жоспары;

8. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен Армения Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі арасындағы ынтымақтастықты дамыту бойынша 2026-2027 жылдарға арналған негізгі шаралар жоспары;

9. Қазақстанның Сыртқы сауда палатасы мен Арменияның Сауда-өнеркәсіп палатасы арасындағы Қазақстан-Армения Іскерлік кеңесін құру туралы келісім;

10. "Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы" республикалық мемлекеттік мекемесі мен "Арменияның Ұлттық кітапханасы" мемлекеттік коммерциялық емес ұйымы арасындағы ынтымақтастық туралы меморандум;

11. "Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы" КеАҚ пен Арменияның Кино қоры арасындағы ынтымақтастық туралы меморандум;

12. Ә.Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық өнер музейі мен "Арменияның Ұлттық галереясы" арнайы ғылыми-зерттеу бірлестігінің арасындағы ынтымақтастық туралы меморандум;

13. Қазақстан Республикасы Атом энергиясы агенттігі мен Армения Республикасы Аумақтық басқару және инфрақұрылым министрлігі арасындағы атом энергиясын бейбіт мақсатта қолдану бойынша ынтымақтастық туралы меморандум;

14. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі мен Армения Республикасы Білім, ғылым, мәдениет және спорт министрлігі арасындағы ғылым және жоғары білім саласы бойынша ынтымақтастық туралы меморандум;

15. Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы мен Армения Республикасының Сыртқы істер министрлігі Дипломатия мектебі арасындағы ынтымақтастық туралы келісім.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
