Бішкекте ҰҚШҰ саммиті алдында мемлекет басшылары бейресми кездесу өткізді
Сурет: Ақорда
Бішкектегі ҰҚШҰ саммиті қарсаңында мемлекеттер басшылары "Ала-Арча" резиденциясында бейресми кездесу өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Резиденциядағы "Кыргыз айылы" этнографиялық кешенінде мәртебелі меймандарға қырғыз халқының тұрмыс-салты мен мәдениеті таныстырылды, делінген Ақорда баспасөз қызметінің 2025 жылғы 26 қарашадағы хабарламасында.
Сурет: Ақорда
Сурет: Ақорда
Сурет: Ақорда
Сурет: Ақорда
Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 26 қарашада ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің отырысына қатысу үшін Бішкек қаласына барғаны, оны Манас әуежайынан Қырғызстан Министрлер кабинетінің төрағасы – Қырғызстан президенті Әкімшілігінің басшысы Адылбек Қасымалиев қарсы алғаны хабарланған.
