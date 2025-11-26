#Халық заңгері
Саясат

Бішкекте ҰҚШҰ саммиті алдында мемлекет басшылары бейресми кездесу өткізді

Мемлекет басшылары, бейресми кездесу, Бішкек, ҰҚШҰ саммиті , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 19:22 Сурет: Ақорда
Бішкектегі ҰҚШҰ саммиті қарсаңында мемлекеттер басшылары "Ала-Арча" резиденциясында бейресми кездесу өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Резиденциядағы "Кыргыз айылы" этнографиялық кешенінде мәртебелі меймандарға қырғыз халқының тұрмыс-салты мен мәдениеті таныстырылды, делінген Ақорда баспасөз қызметінің 2025 жылғы 26 қарашадағы хабарламасында.

Мемлекет басшылары, бейресми кездесу, Бішкек, ҰҚШҰ саммиті , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 19:22

Сурет: Ақорда

Сурет: Ақорда

Мемлекет басшылары, бейресми кездесу, Бішкек, ҰҚШҰ саммиті , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 19:22

Сурет: Ақорда

Сурет: Ақорда

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 26 қарашада ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің отырысына қатысу үшін Бішкек қаласына барғаны, оны Манас әуежайынан Қырғызстан Министрлер кабинетінің төрағасы – Қырғызстан президенті Әкімшілігінің басшысы Адылбек Қасымалиев қарсы алғаны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
