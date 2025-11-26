#Халық заңгері
Саясат

Тоқаев ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің отырысына қатысу үшін Бішкекке келіп жетті

Тоқаев, ҰҚШҰ, Ұжымдық қауіпсіздік кеңесі, отырыс, Бішкек , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 16:58 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 26 қарашада ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің отырысына қатысу үшін Бішкек қаласына барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаевты Манас әуежайынан Қырғызстан Министрлер кабинетінің төрағасы – Қырғызстан президенті Әкімшілігінің басшысы Адылбек Қасымалиев қарсы алды, делінген Ақорда баспасөз қызметінің хабарламасында.

Сурет: Ақорда

Адылбек Қасымалиев, Қырғыз үкіметінің басшысы, Тоқаев, Бішкек, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 16:58

Сурет: Ақорда

Айта кетсек, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 26-27 қарашада Қырғыз астанасы - Бішкекке баратынын Ақорда 24 қарашада жариялаған болатын.

Сурет: Ақорда

Сурет: Ақорда

Сурет: Ақорда

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
