Тоқаев ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің отырысына қатысу үшін Бішкекке келіп жетті
Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 26 қарашада ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің отырысына қатысу үшін Бішкек қаласына барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қасым-Жомарт Тоқаевты Манас әуежайынан Қырғызстан Министрлер кабинетінің төрағасы – Қырғызстан президенті Әкімшілігінің басшысы Адылбек Қасымалиев қарсы алды, делінген Ақорда баспасөз қызметінің хабарламасында.
Сурет: Ақорда
Сурет: Ақорда
Айта кетсек, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 26-27 қарашада Қырғыз астанасы - Бішкекке баратынын Ақорда 24 қарашада жариялаған болатын.
Сурет: Ақорда
Сурет: Ақорда
Сурет: Ақорда
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript