Саясат

Мемлекет басшысы Албания президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Құттықтау жеделхаты, Тоқаев, Байрам Бегай, Албания Республикасы, Тәуелсіздік күні , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.11.2025 19:30 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Байрам Бегайды Албания Республикасының Тәуелсіздік күнімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құттықтау жеделхатының мәтінін 2025 жылы 28 қарашада Ақорданың баспасөз қызметі жариялады:

"Президент жеделхатында екі ел арасындағы дәстүрлі достық пен өзара түсіністікке негізделген қарым-қатынастың аясы кеңейіп келе жатқанын атап өтті. Сондай-ақ бірлескен күш-жігердің арқасында екіжақты ынтымақтастық қос халықтың игілігі жолында дами беретініне сенім білдірді. Қасым-Жомарт Тоқаев Байрам Бегайдың аса жауапты қызметіне толағай табыс, ал албан халқына құт-береке тіледі".

Бұған дейін Мемлекет басшысы әлем біріншіліктерінде топ жарған жас шахматшылармен кездескен болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
