#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Саясат

Қазақстан президенті: Кәсіпкерлерді қолдау үшін ыңғайлы цифрлық экожүйе қалыптастыру қажет

Глобализация, глобальный бизнес, бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, международная торговля, глобальные связи, цифровизация , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 14:08 Фото: pixabay
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев кәсіпкерлікті дамыту үшін мемлекеттік қызметтердің барынша қолжетімді және тиімді болуы керектігін айтты. Мемлекет басшысы бұл туралы бизнес өкілдерімен өткен жиында мәлімдеді.

Президенттің айтуынша, қазіргі жұмыс істеп тұрған EgovBusiness платформасы кәсіпкерлердің күнделікті қызметін едәуір жеңілдетті.

"Соның арқасында мемлекеттік қызметтер қолжетімді бола түсті. Қағазбастылық азайды. Биылдың өзінде бұл қосымша арқылы 4,6 миллионнан астам қызмет көрсетілді", – деді Тоқаев.

Мемлекет басшысы платформаны одан әрі жетілдіру қажеттігін атап өтті. Атап айтқанда, платформаны Бизнестің цифрлық картасымен өзара толық байланыстырып, жергілікті атқарушы органдардың қызметтерін де осы жүйеге енгізу керек.

Бұл өзгерістер кәсіпкерлерге әртүрлі мемлекеттік қызметті біртұтас онлайн алаңда алуға жол ашады. Сонымен қатар платформада жасанды интеллекттің көмегімен бизнес жүргізуге қатысты кеңес беру мүмкіндігі болады.

Президенттің сөзінше, бұл қадамдар әкімшілік кедергілерді азайтып, мемлекеттік қолдау шараларының ашықтығы мен тиімділігін арттыруға бағытталған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
