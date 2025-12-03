#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
508.2
589.82
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
508.2
589.82
6.54
Саясат

Қазақстан президенті: Жаңа Ұлттық жүк әуе компаниясын жан-жақты қолдау қажет

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 14:50 Фото: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде құрылатын Ұлттық жүк тасымалдаушы әуе компаниясының жұмысын қолдау маңызды екенін айтты. Бұл туралы ол жүк авиациясы мен логистика саласын дамыту мәселелеріне арналған отырыста мәлімдеді.

Мемлекет басшысы алдағы үш-бес жылға арналған жүк тасымалы компанияларын қолдау шараларын әзірлеуді тапсырды.

"Негізгі мақсат – қосылған құн тізбегін қалыптастыру арқылы мультимодальдық логистиканы дамыту. Әуе кемелерінің флотын ұлғайту транзиттік әуе желісін дамытудың өзекті бөлігі", – деді Президент.

Тоқаев Қазақстанда жүк ұшақтарының тапшылығы бар екенін де атап өтті. Осыған байланысты Үкіметке 25 жылдан асқан жүк ұшақтарына қойылған шектеуді қайта қарауды ұсынды.

"АҚШ-тағы FedEx компаниясының ұшақтарының орташа жасы – 28 жыл. UPS-та – 30 жыл, Ұлыбританияның One Air әуе компаниясында – 33 жыл. Мұндай мысалдар жеткілікті", – деді Мемлекет басшысы.

Президент жүк авиациясын дамыту Қазақстанның транзиттік әлеуетін күшейту үшін аса маңызды екенін айтты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы еліміздегі авиаотын тапшылығы мен баға мәселесін түбегейлі шешуді тапсырды
14:54, Бүгін
Мемлекет басшысы еліміздегі авиаотын тапшылығы мен баға мәселесін түбегейлі шешуді тапсырды
Қазақстан президенті Қытайдың жаңа халықаралық ұйым құру жөніндегі бастамасын қолдады
16:31, 11 тамыз 2025
Қазақстан президенті Қытайдың жаңа халықаралық ұйым құру жөніндегі бастамасын қолдады
"Елдің игілігіне айналуы қажет" — Тоқаев мемлекеттің автокөлік өнеркәсібіне көрсетіп жатқан қолдау туралы
12:10, 02 қыркүйек 2024
"Елдің игілігіне айналуы қажет" — Тоқаев мемлекеттің автокөлік өнеркәсібіне көрсетіп жатқан қолдау туралы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: