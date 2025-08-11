#Қазақстан
Қазақстан президенті Қытайдың жаңа халықаралық ұйым құру жөніндегі бастамасын қолдады

Флаги Китая и Казахстана, Китай и Казахстан, КНР, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 16:31 Фото: senate.parlam.kz
2025 жылғы 11 тамызда жасанды интеллектті дамыту мәселелеріне арналған кеңесте Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қытайдың Жасанды интеллектті дамыту жөніндегі Дүниежүзілік ұйым құру бастамасын қолдайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, Қытай Халық Республикасы жасанды интеллект саласындағы жаһандық ынтымақтастық ұйымын құруды ұсынған.


"Мақсат – ЖИ басқаруда көпжақты тәсілді ілгерілету, цифрлық теңсіздікті азайту, этикалық нормаларды дамыту және жасанды интеллектіні орнықты пайдалану. Қытайдың осындай ұйым құру туралы ұсынысын қолдап, дайындық жұмыстарына қатысу қажет деп санаймын. Бұл – еліміздің мүддесіне сай", – деді Тоқаев.

Сонымен қатар, кеңес барысында Мемлекет басшысы елдегі барлық цифрлық экожүйені – мемлекеттік те, квазимемлекеттік те – бірыңғай ұлттық (суверенді) платформаға көшіруді тапсырды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
