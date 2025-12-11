Қазақстан өткен жылы Иранға 500 мың тоннадан астам арпа экспорттады – Президент
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Иран басшысы Масуд Пезешкианмен өткен келіссөздер барысында ауыл шаруашылығы саласындағы серіктестіктің маңызын ерекше атап өтті.
Мемлекет басшысының айтуынша, Қазақстан Иран нарығына астық пен дәнді-дақыл өнімдерін тұрақты түрде жеткізіп келеді.
"Былтыр Иранға 500 мың тоннадан астам арпа экспорттадық. Бұл көлемді бірнеше есе арттыруға толық мүмкіндігіміз бар. Бұл мәселені Иран Президентімен жан-жақты талқыладық", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Оның айтуынша, Қазақстан ауыл шаруашылығын цифрландыруға, өңдеу өнеркәсібін дамытуға, сондай-ақ су ресурстарын тиімді пайдалануға ерекше көңіл бөліп отыр. Осы бағыттар бойынша тараптар тәжірибе алмасуға келісті.
Келіссөздер барысында ақпараттық технологиялар саласындағы ынтымақтастық та талқыланды. Екі ел инновациялық ІТ шешімдерді енгізу және ғылыми-зерттеу жұмыстарын бірлесіп дамытуға ниет білдірді.
