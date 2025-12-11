#Халық заңгері
Қазақстан өткен жылы Иранға 500 мың тоннадан астам арпа экспорттады – Президент

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, урожай, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 15:05 Фото: akorda.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Иран басшысы Масуд Пезешкианмен өткен келіссөздер барысында ауыл шаруашылығы саласындағы серіктестіктің маңызын ерекше атап өтті.

Мемлекет басшысының айтуынша, Қазақстан Иран нарығына астық пен дәнді-дақыл өнімдерін тұрақты түрде жеткізіп келеді.

"Былтыр Иранға 500 мың тоннадан астам арпа экспорттадық. Бұл көлемді бірнеше есе арттыруға толық мүмкіндігіміз бар. Бұл мәселені Иран Президентімен жан-жақты талқыладық", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Оның айтуынша, Қазақстан ауыл шаруашылығын цифрландыруға, өңдеу өнеркәсібін дамытуға, сондай-ақ су ресурстарын тиімді пайдалануға ерекше көңіл бөліп отыр. Осы бағыттар бойынша тараптар тәжірибе алмасуға келісті.

Келіссөздер барысында ақпараттық технологиялар саласындағы ынтымақтастық та талқыланды. Екі ел инновациялық ІТ шешімдерді енгізу және ғылыми-зерттеу жұмыстарын бірлесіп дамытуға ниет білдірді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев пен Пезешкиан халықаралық ахуал жөнінде пікір алмасты
15:08, Бүгін
Тоқаев пен Пезешкиан халықаралық ахуал жөнінде пікір алмасты
Тоқаев: Солтүстік–Оңтүстік дәлізі мен Қазақстан–Түркіменстан–Иран бағыты стратегиялық маңызға ие
15:01, Бүгін
Тоқаев: Солтүстік–Оңтүстік дәлізі мен Қазақстан–Түркіменстан–Иран бағыты стратегиялық маңызға ие
Мемлекет басшысы мен Иран Президенті Масуд Пезешкиан келіссөз жүргізді
12:06, Бүгін
Мемлекет басшысы мен Иран Президенті Масуд Пезешкиан келіссөз жүргізді
