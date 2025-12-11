#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Саясат

Президенттер Иран архивінен алынған қазақ тарихына қатысты көне қолжазбалар көрмесін тамашалады

Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Иран президенті Масуд Пезешкиан Астанада өткен ресми шара барысында Иран архивінен табылған қазақ тарихына қатысты құнды қолжазбалардың көрмесін көрді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 16:09 Сурет: akorda.kz
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Иран президенті Масуд Пезешкиан Астанада өткен ресми шара барысында Иран архивінен табылған қазақ тарихына қатысты құнды қолжазбалардың көрмесін көрді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көрмеде Иран Ислам Республикасы Сыртқы істер министрлігінің мұрағатында сақталған 27 тарихи құжаттың көшірмесі алғаш рет көпшілік назарына ұсынылды

Сурет: akorda.kz

Бұл жәдігерлер XVIII–XIX ғасырлардағы қазақ даласында орын алған қоғамдық-саяси оқиғалар туралы маңызды мәліметтерді қамтиды.

Сурет: akorda.kz

Мамандардың айтуынша, қолжазбалар екі ел арасындағы терең тарихи және мәдени байланыстарды айғақтайды.

Сурет: akorda.kz

Қасым-Жомарт Тоқаев қазақ тарихына қатысты бұрын беймәлім болып келген құнды деректерді ұсынғаны үшін ирандық тарапқа алғыс білдірді.

Сурет: akorda.kz

"Бұл – өте құнды сыйлық. Біз бұл көрмені міндетті түрде халыққа таныстырып, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы кеңінен насихаттаймыз. Қазақ тарихына қатысты бұрын белгісіз болған деректер бар екен. Бұл материалдар халқымыз үшін аса пайдалы болады деп ойлаймын", – деді Мемлекет басшысы.

Сурет: akorda.kz

Көрме екі елдің ғылыми-гуманитарлық ынтымақтастығын нығайтуға бағытталған бірлескен бастамалардың бірі саналады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Иран архивтері Қазақстан тарихына қатысты жаңа деректерді ашты
15:30, Бүгін
Иран архивтері Қазақстан тарихына қатысты жаңа деректерді ашты
Мемлекет басшысы мен Иран Президенті Масуд Пезешкиан келіссөз жүргізді
12:06, Бүгін
Мемлекет басшысы мен Иран Президенті Масуд Пезешкиан келіссөз жүргізді
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Масуд Пезешкиан бірлескен мәлімдеме жасады
14:52, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Масуд Пезешкиан бірлескен мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: