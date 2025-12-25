#Халық заңгері
Саясат

Қазақстан президенті Бауыржан Момышұлына ресми түрде "Халық қаһарманы" атағын берді

25.12.2025 16:51
Президент Тараздағы жаңа әскери мектеп-интернатқа Бауыржан Момышұлының есімін беруді ұсынды және батырға "Халық қаһарманы" атағын берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Тараз қаласында жаңадан ашылған әскери мектеп-интернатқа барды. Мемлекет басшысы бұл мектептің оңтүстік аймақтарда ашылған алғашқы әскери оқу орны екенін атап өтті. Президент мектеп-интернатқа осы өлкенің тумасы, даңқты қолбасшы және батыр Бауыржан Момышұлының есімін беруді ұсынды.

"Осындай Бауыржан мектептері барлық өңірде ашылуы тиіс. Үкімет бұл мәселені жан-жақты пысықтап, қажетті шешім қабылдайды. Біз жас ұрпаққа сапалы білім беріп, оларды отаншылдыққа тәрбиелеуіміз қажет", – деді Президент.

Сонымен қатар, Мемлекет басшысы Бауыржан Момышұлына "Халық қаһарманы" атағын беру туралы шешім қабылдағанын жариялады. Президенттің айтуынша, кеше даңқты қолбасшының туғанына 115 жыл толды. Бауыржан Момышұлының ерлігі елімізде ғана емес, шетелдерде де танымал.

"Халқымыз оны қаһарман тұлға ретінде құрмет тұтады, бірақ ресми түрде "Халық қаһарманы" атағы берілмеген. Облыс жұртшылығы, зиялы қауым өкілдері және жастар да осы мәселені көтеріп келген. Тарихи әділдікті қалпына келтіру қажет", – деді Мемлекет басшысы. Тиісті Жарлыққа қол қойылып, ол міндетті түрде жарияланады.

Президент Бауыржан Момышұлының есімін нағыз отаншылдық пен өшпес ерліктің символы ретінде әрдайым үлгі-өнеге болуға тиіс екенін атап өтті.

"Баукеңнің ерлігі жай аңыз емес, нақты құжаттармен расталған, Ұлы Отан соғысына қатысқан батырлар мойындаған ерлік. Елге еңбегі сіңген азаматтарын бағалай білетін халық ешқашан жеңілмейді", – деді Мемлекет басшысы.

Мемлекет басшысы сондай-ақ жаңа әскери мектеп-интернаттың ашылуын еліміздің қорғаныс қабілетін нығайту, жас ұрпақты патриоттыққа тәрбиелеу және отаншылдыққа баулу бағытындағы маңызды қадам деп бағалады.

Президент бұл мектептің еліміздің түкпір-түкпірінен келген балаларға сапалы білім беретін және әскери-патриоттық тәрбиенің негізгі орталығы болатынын айтты.

Осылайша, Бауыржан Момышұлының есімі ел жадында батырлық пен ерліктің символы ретінде қалпына келтіріліп, жаңа буынға үлгі болмақ.


