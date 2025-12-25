Тоқаев Тараздағы аритмология клиникасының жұмысымен танысты
Сурет: Ақорда
Президент Жамбыл облысына жұмыс сапары барысында жүрек соғысының бұзылуын жедел емдеуге маманданған медициналық мекемеге барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өңірдегі бірегей орталық жүректі радиожиілік пен криоаблация тәсілдерімен емдейді, делінген Ақорда баспасөз қызметінің 2025 жылғы 25 желтоқсандағы хабарламасында.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа клиниканың кардиологиялық және кардиохирургиялық көмек, соның ішінде жоғары технологиялық араласу арқылы дәрігерлік жәрдемнің толық спектрін көрсете алатыны жөнінде баяндалды.
Сурет: Ақорда
Мекеме бір ауысымда 150 адамға дейін қабылдай алады. Сондай-ақ 47 орындық стационар бар.
Орталыққа құйылған жалпы инвестиция көлемі 2,5 миллиард теңгені құрады.
Сурет: Ақорда
Бұған дейін Мемлекет басшысы Тараздағы мамандандырылған әскери мектеп-интернатқа барған болатын.
