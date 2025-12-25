#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
511
602.72
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
511
602.72
6.49
Саясат

Тоқаев Тараздағы аритмология клиникасының жұмысымен танысты

Тоқаев, Жамбыл облысы, жұмыс сапары, Тараз, аритмология клиникасы , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 20:01 Сурет: Ақорда
Президент Жамбыл облысына жұмыс сапары барысында жүрек соғысының бұзылуын жедел емдеуге маманданған медициналық мекемеге барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірдегі бірегей орталық жүректі радиожиілік пен криоаблация тәсілдерімен емдейді, делінген Ақорда баспасөз қызметінің 2025 жылғы 25 желтоқсандағы хабарламасында.

Қасым-Жомарт Тоқаевқа клиниканың кардиологиялық және кардиохирургиялық көмек, соның ішінде жоғары технологиялық араласу арқылы дәрігерлік жәрдемнің толық спектрін көрсете алатыны жөнінде баяндалды.

Сурет: Ақорда

Мекеме бір ауысымда 150 адамға дейін қабылдай алады. Сондай-ақ 47 орындық стационар бар.

Орталыққа құйылған жалпы инвестиция көлемі 2,5 миллиард теңгені құрады.

Тоқаев, Жамбыл облысы, жұмыс сапары, Тараз, аритмология клиникасы , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 20:01

Сурет: Ақорда

Бұған дейін Мемлекет басшысы Тараздағы мамандандырылған әскери мектеп-интернатқа барған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тоқаев жаңадан салынған дәрігерлік амбулатория жұмысымен танысты
15:10, 27 қазан 2023
Тоқаев жаңадан салынған дәрігерлік амбулатория жұмысымен танысты
Тоқаев Қостанай облысында тау-кен орнының жұмысымен танысты
17:40, 21 қаңтар 2023
Тоқаев Қостанай облысында тау-кен орнының жұмысымен танысты
Әлихан Смайылов полипропилен өндіретін кешеннің жұмысымен танысты
22:29, 05 шілде 2023
Әлихан Смайылов полипропилен өндіретін кешеннің жұмысымен танысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: