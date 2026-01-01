#Халық заңгері
Саясат

Мемлекет басшысы Куба президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Құттықтау жеделхаты, Мемлекет басшысы, Тоқаев, Куба президенті, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.01.2026 16:03 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылы 1 қаңтарда Мигель Марио Диас-Канель Бермудес пен оның отандастарын Куба Республикасының ұлттық мерекесі – Революцияның салтанатты жеңісі күнімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент жеделхатта Қазақстан мен Куба арасындағы достық және өзара түсіністікке негізделген қарым-қатынас қос халықтың игілігі үшін одан әрі тереңдей беретініне сенім білдірді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

Қасым-Жомарт Тоқаев Мигель Марио Диас-Канель Бермудестің аса жауапты қызметіне толағай табыс, ал Куба халқына құт-береке тіледі.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқын Жаңа жылмен құттықтаған болатын. Оның толық мәтінімен мына арадан таныса аласыздар.

