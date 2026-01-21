#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
507.05
594.82
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
507.05
594.82
6.51
Саясат

Қазақстанда Салық кодексіне түзетулер енгізу үшін жобалық офис құрылмақ

Налоговый кодекс РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.01.2026 11:18 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 21 қаңтарда үкімет отырысында премьер-министрдің орынбасары – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин жобалық офис жаңа Салық кодексінің нормаларына біртіндеп, болжанатын және үйлестірілген өтуін қамтамасыз ететінін хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, жаңа Салық кодексін енгізу жұмысы тұрақты бақылауда тұр.

"Кодекс қабылданған сәттен бастап жүйелі түсіндіру жұмысы жүргізілуде. Елдің 20 өңірінде шамамен 130 мың бизнес өкілінің қатысуымен семинарлар ұйымдастырылды. 1 500 жуық сұраққа түсіндірме берілді. Үздіксіз кері байланыс қамтамасыз етілген. Кодекске қол қойылған сәттен бері 1 400 жуық өтініш келіп түсті, оның 205-і биылғы жылдың басынан бері. Көпшілігі практикалық сипаттағы сұрақтар: салық режимін таңдау, ұзақмерзімді келісім-шарттарды орындау, жаңа нормаларды қолдану мәселелері", – деді министр.

Серік Жұманғарин сонымен қатар Үкімет жанында Салық кодексін енгізу және реттеуші ортаны жеңілдету жобалық офисін құру жоспарланып отырғанын хабарлады.

"Жобалық офис – координацияның біртұтас орталығы болады, онда бизнес өтініштері жинақталады, үйлестірілген шешімдер қабылданады және мемлекеттің біртұтас позициясы қалыптасады. Барлық конструктивті ұсыныстар мұқият қаралады, нәтижесінде түзетулер енгізудің қажеттілігі мен өзектілігі анықталады. Жобалық офис Салық кодексінің жаңа нормаларына біртіндеп, болжанатын және үйлестірілген өтуін қамтамасыз етеді және реттеуші ортаны жеңілдетеді", – деді министр.

Оның айтуынша, жоспарланған шаралар елде тұрақты әрі сапалы өсімге негіз болады, бұл халықтың әл-ауқатының артуымен қатар жүреді.

2026 жылғы 20 қаңтарда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев V Ұлттық құрылтай отырысында Салық кодексіне қоғам пікірін ескере отырып түзетулер енгізу қажеттігін атап, сапалы экономикалық өсімді сақтау маңызды екенін мәлімдеген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жұманғарин Қазақстандағы инфляцияны тежеу үшін қандай шаралар қарастырылып жатқанын айтты
11:52, Бүгін
Жұманғарин Қазақстандағы инфляцияны тежеу үшін қандай шаралар қарастырылып жатқанын айтты
Үкімет жаңа Салық кодексін енгізу қазынаға 4 трлн теңгеге дейін қосымша түсім беретіндігін мәлімдеді
15:25, 23 маусым 2025
Үкімет жаңа Салық кодексін енгізу қазынаға 4 трлн теңгеге дейін қосымша түсім беретіндігін мәлімдеді
Қазақстандағы кейбір бақылау функциялары салық салушыларға қайтарылуы мүмкін
12:40, 28 қаңтар 2025
Қазақстандағы кейбір бақылау функциялары салық салушыларға қайтарылуы мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: