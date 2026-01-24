Тоқаев Вьетнам Коммунистік партиясы Орталық комитетінің Бас хатшысына құттықтау жеделхатын жолдады
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Вьетнам Коммунистік партиясы Орталық комитетінің Бас хатшысы То Ламға құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 24 қаңтарда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:
"Президент Қасым-Жомарт Тоқаев То Ламды Вьетнам Коммунистік партиясы Орталық комитетінің Бас хатшысы қызметіне қайта сайлануымен құттықтады. Қасым-Жомарт Тоқаев То Ламның Вьетнамды дәйекті түрде дамытуға бағытталған барлық бастамасының табысты жүзеге асуына тілектестік білдірді", делінген жеделхат мәтінінде.
Айта кетсек, 2026 жылғы 22 қаңтарда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ президенті Дональд Трамптың бастамасымен құрылған Бейбітшілік кеңесінің Жарғысына қол қойды. Қол қою рәсімі Давос қаласында өтті.
