#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Саясат

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Давостағы Конгресс орталығына келді

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 15:13 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Давостағы Конгресс орталығына келді. Мұнда санаулы сәттерден кейін АҚШ Президенті Дональд Трамптың бастамасымен құрылған Бейбітшілік кеңесінің Жарғысына қол қою рәсімі өтеді.

Бұл туралы 2026 жылғы 22 қаңтарда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Аталған кеңес халықаралық қауіпсіздікті нығайтуға, жаһандық қақтығыстардың алдын алуға және мемлекеттер арасындағы диалогты дамытуға бағытталған. Құжатқа бірқатар елдің мемлекет және үкімет басшылары қол қояды деп жоспарланып отыр.

Тараптар өңірлік және жаһандық қауіпсіздік, бейбітшілікті сақтау, сондай-ақ халықаралық ынтымақтастықты нығайту мәселелерін талқылайды.

Айта кету керек, Қасым-Жомарт Тоқаев әлемдік көшбасшылардың ішінде Бейбітшілік кеңесінің құрамына кіруге ресми шақырту алған алғашқы тұлғалардың бірі болды.

Қазақстан бұл бастаманы қолдай отырып, бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайтуға бағытталған халықаралық күш-жігерге өз үлесін қосуды көздейді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Бейбітшілік кеңесінің Жарғысына қол қойды: Ақорда видео жариялады
16:12, Бүгін
Мемлекет басшысы Бейбітшілік кеңесінің Жарғысына қол қойды: Ақорда видео жариялады
Қасым-Жомарт Тоқаевты Ташкенттегі Конгресс орталықта Шавкат Мирзиёев қарсы алды
11:05, 16 қараша 2025
Қасым-Жомарт Тоқаевты Ташкенттегі Конгресс орталықта Шавкат Мирзиёев қарсы алды
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жетісу облысына келді
16:27, 12 желтоқсан 2024
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жетісу облысына келді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: