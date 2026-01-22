Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Давостағы Конгресс орталығына келді
Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Давостағы Конгресс орталығына келді. Мұнда санаулы сәттерден кейін АҚШ Президенті Дональд Трамптың бастамасымен құрылған Бейбітшілік кеңесінің Жарғысына қол қою рәсімі өтеді.
Бұл туралы 2026 жылғы 22 қаңтарда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Аталған кеңес халықаралық қауіпсіздікті нығайтуға, жаһандық қақтығыстардың алдын алуға және мемлекеттер арасындағы диалогты дамытуға бағытталған. Құжатқа бірқатар елдің мемлекет және үкімет басшылары қол қояды деп жоспарланып отыр.
Тараптар өңірлік және жаһандық қауіпсіздік, бейбітшілікті сақтау, сондай-ақ халықаралық ынтымақтастықты нығайту мәселелерін талқылайды.
Айта кету керек, Қасым-Жомарт Тоқаев әлемдік көшбасшылардың ішінде Бейбітшілік кеңесінің құрамына кіруге ресми шақырту алған алғашқы тұлғалардың бірі болды.
Қазақстан бұл бастаманы қолдай отырып, бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайтуға бағытталған халықаралық күш-жігерге өз үлесін қосуды көздейді.
