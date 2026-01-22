#Халық заңгері
Оқиғалар

Мемлекет басшысы Бейбітшілік кеңесінің Жарғысына қол қойды: Ақорда видео жариялады

Тоқаев Бейбітшілік кеңесінің Жарғысына қол қойды, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 16:12 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ Президенті Дональд Трамптың бастамасымен құрылған Бейбітшілік кеңесінің Жарғысына қол қойды.

Ақорданың баспасөз қызметі берген ақпаратқа сай, қол қою рәсіміне Қазақстан президентінен бөлек, 18 елдің басшылары мен өкілдері қатысты.

Жарғыға қол қою халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайту, мемлекеттер арасындағы өзара түсіністікті арттыру және даулы мәселелерді бейбіт жолмен шешу бағытындағы бірлескен шараларды іске асыру мақсатында жүргізілді.

Ақорда рәсімнен видео жариялап, шараның маңыздылығын атап өтті. Қазақстанның қатысуы халықаралық аренада елдің бейбітшілікке және көпжақты дипломатияға қосқан үлесін көрсетеді деп хабарланды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
