Тоқаев Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына қатысып жатыр
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына қатысып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың хабарлауынша, жиын Вашингтондағы Дональд Трамп атындағы бейбітшілік институтында өтіп жатыр.
Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Вашингтонға жұмыс сапарымен барғанын жазған едік.
Сондай-ақ Тоқаев Америка Құрама Штаттарында тұратын және білім алып жүрген Қазақстан азаматтарымен кездесті.
АҚШ-қа сапары аясында америкалық The National Interest журналында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың мақаласы жарияланды.
