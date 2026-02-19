#Референдум-2026
Қоғам

Тоқаев Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына қатысып жатыр

Тоқаев Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына қатысып жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 20:56 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына қатысып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, жиын Вашингтондағы Дональд Трамп атындағы бейбітшілік институтында өтіп жатыр. 

Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Вашингтонға жұмыс сапарымен барғанын жазған едік.

Сондай-ақ Тоқаев Америка Құрама Штаттарында тұратын және білім алып жүрген Қазақстан азаматтарымен кездесті.

АҚШ-қа сапары аясында америкалық The National Interest журналында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың мақаласы жарияланды.

Айдос Қали
