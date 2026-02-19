#Референдум-2026
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Вашингтонға жұмыс сапарымен келді

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 08:00 Фото: akorda.kz
Вашингтон қаласына (АҚШ) сапары аясында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Бейбітшілік кеңесінің инаугурациялық отырысына қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сапар аясында Мемлекет басшысы Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына қатысып, бірқатар елдің көшбасшыларымен, сондай-ақ АҚШ-тың ресми тұлғаларымен кездесу өткізеді.

Бұған дейін 2026 жылғы 18–19 ақпанда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ Президенті Дональд Трамптың шақыруымен Вашингтонға жұмыс сапарымен баратыны хабарланған болатын.

