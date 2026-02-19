Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Вашингтонға жұмыс сапарымен келді
Фото: akorda.kz
Вашингтон қаласына (АҚШ) сапары аясында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Бейбітшілік кеңесінің инаугурациялық отырысына қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сапар аясында Мемлекет басшысы Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына қатысып, бірқатар елдің көшбасшыларымен, сондай-ақ АҚШ-тың ресми тұлғаларымен кездесу өткізеді.
Бұған дейін 2026 жылғы 18–19 ақпанда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ Президенті Дональд Трамптың шақыруымен Вашингтонға жұмыс сапарымен баратыны хабарланған болатын.
