Қазақстан Президенті Вашингтонға ресми сапармен келді
Сурет: akorda.kz
6 қарашада Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ресми сапармен АҚШ-тың Вашингтон қаласына келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әуежайда Мемлекеттік департаменттің бірінші орынбасары Кристофер Ландау Мемлекет басшысын қарсы алды.
Сапар барысында Президент Тоқаев АҚШ Президенті Дональд Трамппен келіссөздер жүргізеді және "Орталық Азия – АҚШ" (C5+1) саммитіне қатысады.
Вашингтонға келгенде Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ-та білім алып жатқан қазақ студенттерін жылы шыраймен қарсы алды. Президент студенттермен қысқаша әңгімелесіп, оларға оқу мен болашақ кәсіби қызметтерінде сәттілік тіледі.
Еске салсақ, Президент бұған дейін Қазақстанның ішкі саясатының стратегиялық бағыттарын бекіткен болатын, олар елдің тұрақтылығы мен орнықты дамуын күшейтуге бағытталған.
