#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
524.94
602.79
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
524.94
602.79
6.45
Саясат

Қазақстан Президенті Вашингтонға ресми сапармен келді

6 қарашада Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ресми сапармен АҚШ-тың Вашингтон қаласына келді, деп хабарлайды Zakon.kz. , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2025 09:01 Сурет: akorda.kz
6 қарашада Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ресми сапармен АҚШ-тың Вашингтон қаласына келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әуежайда Мемлекеттік департаменттің бірінші орынбасары Кристофер Ландау Мемлекет басшысын қарсы алды.

Сапар барысында Президент Тоқаев АҚШ Президенті Дональд Трамппен келіссөздер жүргізеді және "Орталық Азия – АҚШ" (C5+1) саммитіне қатысады.

Вашингтонға келгенде Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ-та білім алып жатқан қазақ студенттерін жылы шыраймен қарсы алды. Президент студенттермен қысқаша әңгімелесіп, оларға оқу мен болашақ кәсіби қызметтерінде сәттілік тіледі.

Еске салсақ, Президент бұған дейін Қазақстанның ішкі саясатының стратегиялық бағыттарын бекіткен болатын, олар елдің тұрақтылығы мен орнықты дамуын күшейтуге бағытталған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Того Республикасының Президенті Астанаға ресми сапармен келді
12:06, 28 қараша 2023
Того Республикасының Президенті Астанаға ресми сапармен келді
Тоқаев Сербия астанасына ресми сапармен келіп жетті
20:03, 18 қараша 2024
Тоқаев Сербия астанасына ресми сапармен келіп жетті
Тоқаев Арменияға ресми сапармен барады
12:14, 13 сәуір 2024
Тоқаев Арменияға ресми сапармен барады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: