#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
522.19
606.42
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
522.19
606.42
6.47
Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаевты Ташкенттегі Конгресс орталықта Шавкат Мирзиёев қарсы алды

Қарсы алу, Ташкент, Қасым-Жомарт Тоқаев, Конгресс орталық, Шавкат Мирзиёев , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2025 11:05 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 16 қарашада Ташкенттегі Конгресс орталыққа келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия мемлекеттері басшыларының VII консультативтік кездесуіне қатысу үшін Ташкенттегі Конгресс орталыққа келді", делінген Ақорда хабарламасында.

Мемлекет басшысын Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев қарсы алды.

Орталық Азия мемлекеттерінің басшылары Ташкенттегі VII Консультативтік кездесуі алдында бірге суретке түсті.

Сурет: Ақорда

Айта кетсек, 2025 жылғы 14 қарашада Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ташкентке ресми сапармен барған болатын. 15 қарашада Мемлекет басшысы Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиеевпен келіссөз жүргізді.

Тоқаев пен Мирзиеев Жоғары мемлекетаралық кеңестің екінші отырысына қатысты. Президенттер келіссөздердің және Қазақстан мен Өзбекстан Жоғары мемлекетаралық кеңесі екінші отырысының қорытындысы бойынша Бірлескен мәлімдеме қабылдады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Президент: Орталық Азия өңірі үшін су қауіпсіздігі мәселесі аса өзекті
13:58, Бүгін
Президент: Орталық Азия өңірі үшін су қауіпсіздігі мәселесі аса өзекті
Ильхам Әлиев Қасым-Жомарт Тоқаевты қалай қарсы алды
14:38, 24 қараша 2023
Ильхам Әлиев Қасым-Жомарт Тоқаевты қалай қарсы алды
Қасым-Жомарт Тоқаевты форум залында Владимир Путин қарсы алды
19:47, 24 мамыр 2023
Қасым-Жомарт Тоқаевты форум залында Владимир Путин қарсы алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: