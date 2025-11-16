Қасым-Жомарт Тоқаевты Ташкенттегі Конгресс орталықта Шавкат Мирзиёев қарсы алды
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 16 қарашада Ташкенттегі Конгресс орталыққа келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия мемлекеттері басшыларының VII консультативтік кездесуіне қатысу үшін Ташкенттегі Конгресс орталыққа келді", делінген Ақорда хабарламасында.
Мемлекет басшысын Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев қарсы алды.
Орталық Азия мемлекеттерінің басшылары Ташкенттегі VII Консультативтік кездесуі алдында бірге суретке түсті.
Айта кетсек, 2025 жылғы 14 қарашада Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ташкентке ресми сапармен барған болатын. 15 қарашада Мемлекет басшысы Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиеевпен келіссөз жүргізді.
Тоқаев пен Мирзиеев Жоғары мемлекетаралық кеңестің екінші отырысына қатысты. Президенттер келіссөздердің және Қазақстан мен Өзбекстан Жоғары мемлекетаралық кеңесі екінші отырысының қорытындысы бойынша Бірлескен мәлімдеме қабылдады.
