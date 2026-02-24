Қазақстан Орталық Азиядағы тікелей шетелдік инвестициялар бойынша басымдыққа ие - БАҚ
The Times of Central Asia басылымының жазуынша, сапар ірі халықаралық корпорациялар мен қаржы институттарымен ұзақ мерзімді инвестициялар, өндірісті оқшаулау және Қазақстанның жаһандық құндылықтар тізбегіне интеграциясы мәселелері бойынша мақсатты келіссөздер жүргізуге мүмкіндік берді.
Негізгі нәтижелердің бірі – Қазақстан Ауыл шаруашылығы министрлігі мен Mars, Incorporated арасында шамамен 180 миллион долларға инвестициялық келісімге қол қою болды. Компания Алатау қаласында үй жануарларына арналған жем шығаратын зауыт салуды жоспарлап отыр. Жоба ауыл шаруашылығы шикізатын терең өңдеуге және жоғары қосылған құн өнімдерін өндіруге бағытталады.
Mars компаниясының бас директоры Пол Вейхраух Қазақстандағы нысан компанияның Орталық Азия мен көршілес аймақтардағы қатысуын кеңейту үшін база болатынын атап өтті.
"Денсаулық сақтау саласына арналған келіссөздердің жеке кезеңі болды. Ashmore Group-пен келіссөздер барысында Ashmore Healthcare International және Samruk-Kazyna Invest компанияларымен серіктестікте, оператор ретінде Mount Sinai Health System компаниясын тарта отырып, халықаралық клиника салу туралы ұсыныс талқыланды. Бұл бастама Қазақстанның медициналық инфрақұрылым мен медициналық туризмді дамыту стратегиясымен, сондай-ақ экономиканың жоғары технологиялық секторларына бағытталған Ашық инвестициялық серіктестік бағдарламасына сәйкес келеді",- делінген ақпаратта.
Сапардың тағы бір маңызды құрамдас бөлігі авиация болды. Boeing басшыларымен кездесуде Тоқаев қазақстандық Air Astana, SCAT Airlines және VietJet Qazaqstan тасымалдаушыларының ынтымақтастықты кеңейтуге мүдделі екенін растады .
Air Astana 2026 жылдың екінші жартысында Boeing 787 Dreamliner ұшағын алады деп күтеді, бұл Қазақстан мен АҚШ арасында тікелей рейстердің ашылуына жол ашуы мүмкін, сонымен қатар SCAT қосымша ұшақтарды сатып алуды және Шымкент әуежайында американдық компаниямен серіктестікте алғашқы техникалық қызмет көрсету және жөндеу орталығын құруды қарастыруда.
Сапар АҚШ Халықаралық даму қаржы корпорациясының (DFC) қатысуымен келіссөздермен аяқталды. Оның бас директоры Бен Блэк Вашингтон Қазақстанды Еуразиядағы негізгі серіктес ретінде қарастыратынын айтты. Талқылаулар тау-кен өндіру саласындағы жобаларға және аймақтық және аймақаралық сауда үшін маңызды көлік және транзит инфрақұрылымын дамытуға бағытталды.
2025 жылғы Дүниежүзілік инвестициялар туралы есепке (ЮНКТАД) сәйкес , Қазақстан Орталық Азиядағы тікелей шетелдік инвестициялар (ТШИ) бойынша басымдыққа ие. 2024 жылы Қазақстанның ішкі ТШИ қоры шамамен 151 миллиард АҚШ долларын құрады, бұл Түрікменстаннан (шамамен 45 миллиард АҚШ доллары), Өзбекстаннан (шамамен 17 миллиард АҚШ доллары) және Қырғызстан мен Тәжікстаннан (әрқайсысы шамамен 4 миллиард АҚШ доллары) әлдеқайда асып түсті.
Атап өтілгендей, Вашингтондағы келіссөздер Қазақстанның оқшауланған инвестициялық келісімдерді жүзеге асырудың орнына ұзақ мерзімді институционалдық серіктестік құруға баса назар аударатынын көрсетеді, бұл халықаралық инвесторларды нарықтың тұрақтылығы мен ашықтығына сендіруге бағытталған сигнал.
Бұған дейін Тоқаевтың Вашингтонға жұмыс сапарымен барғаны хабарланған болатын.